(ANSA) - NEW YOTK, 1 MAG - Human Rights Watch (Hrw) ha affermato di avere le prove che il regime siriano di Bashar al Assad ha usato gas nervino in almeno quattro attacchi dallo scorso dicembre, incluso quello avvenuto lo scorso 4 aprile, dove rimasero uccise circa 100 persone a Khan Sheikhoun nel nord-ovest della Siria. Per tale motivo Hrw ha accusato Damasco di "crimini contro l'umanità". "Negli ultimi sei mesi il governo siriano ha utilizzato aerei da guerra, elicotteri e forze di terra per diffondere cloro ed gas sarin nelle zone intorno a Damasco, Hama, Idlib e Aleppo - ha denunciato Kenneth Roth di Hrw -. Ciò dimostra un uso sistematico e diffuso di armi chimiche".