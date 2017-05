(ANSA) - RAGUSA, 02 MAG - Ha visto la sua ex fidanzata, di 17 anni, davanti la casa di lei, assieme a un uomo di 31, che ritiene sia il suo 'rivale' in amore, fa il giro dell'isolato e lo investe con la propria auto, trascinandolo per diversi metri prima di fuggire. Autore dell'aggressione un 22enne che è stato fermato dalla polizia di Stato di Ragusa per tentativo di omicidio. La 17enne è rimasta illesa, la vittima è stata operata d'urgenza per gravi lesioni, ma secondo i medici è fuori pericolo di vita. La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha ricostruito l'esatta dinamica dei fatti, ascoltando numerosi testimoni. Al termine delle indagini l'uomo è stato sottoposto a fermo.(ANSA).