(ANSA) - FIRENZE, 2 MAG - Un'organizzazione che avrebbe importato cocaina dall'Olanda in Italia, passando dalla Svizzera, è stata scoperta dai carabinieri di Firenze. Le indagini hanno portato a nove misure di custodia cautelare in corso di esecuzione nelle province di Firenze, Lucca, Prato e Napoli. Le ordinanze sono state emesse dal gip di Firenze su richiesta della Dda. Disposto anche l'obbligo di dimora per altre quattro persone. Oltre 100 i militari impegnati nell'operazione. Secondo quanto spiegato dai militari a capo dell'organizzazione dedita al traffico di droga ci sarebbe stata una famiglia albanese, residente da tempo nella provincia di Firenze.(ANSA).