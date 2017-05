(ANSA) - MOSCA, 2 MAG - Vladimir Putin vedrà oggi a Sochi la cancelliera tedesca Angela Merkel. Sul tavolo, fa sapere l'ufficio stampa del Cremlino, "i problemi chiave internazionali, tra cui la lotta al terrorismo, la situazione in Medio Oriente, l'attuazione degli accordi di Minsk", essenziali per "risolvere la crisi ucraina". La ragione formale della visita della Merkel in Russia, dopo un due anni di assenza, è la preparazione per il vertice del G20 che si terrà ad Amburgo nel mese di luglio. Il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert ha dichiarato che i leader terranno due turni di negoziati e poi parleranno ai media. Merkel, ha detto Seibert, con Putin parlerà di Ucraina, Siria e della situazione politica in Libia.