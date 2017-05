Profanata la tomba di Romy Schneider

La tomba di Romy Schneider, che si trova nel cimitero di Boissy-sans-Avoir, nel dipartimento delle Yvelines, nella regione parigina, è stata aperta, probabilmente nel week-end. La pietra tombale è stata rimossa ma non ci sarebbero segni di danneggiamenti, riportano fonti vicine all’inchiesta. L'attrice tedesca, naturalizzata francese, è morta a 43 anni nel maggio del 1982, 10 mesi dopo la morte del figlio David di 14 anni. Le cause del decesso dell’indimenticata protagonista della principessa Sissi, se suicidio o overdose involontaria legata all’abuso di alcol e medicinali, non sono state mai chiarite, perché la Procura non effettuò l’autopsia.