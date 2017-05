(ANSA) - BOLZANO, 2 MAG - L'ospite tanto atteso è arrivato a festa finita. Le Dolomiti si presentano in questi giorni sotto una spessa coltre di neve, ma la stagione sciistica ormai è finita e gli impianti chiusi. Questo inverno avaro di precipitazioni è stato salvato dai cannoni spara-neve che hanno consentito comunque un andamento positivo - in Alto Adige addirittura in crescita - della stagione turistica. Nei giorni scorsi in alcune zone dell'Alto Adige è caduto oltre un metro di neve e ieri si sono aggiunti altri 10-30 centimetri fino a mille metri di quota. Sulle montagne, perfettamente innevate, in questi giorni si incontrano perciò solo scialpinisti con le pelli di foca.