Salvini, mettere fuorilegge le Ong finanziate da Soros

(ANSA)- CATANIA, 2 MAG - "Sono sempre più convinto che sia in corso un chiaro tentativo di sostituzione etnica di popoli con altri popoli. Questa non è un'immigrazione emergenziale ma organizzata che tende a sostituire etnicamente il popolo italiano con altri popoli, lavoratori italiani con altri lavoratori. Ne parla anche il procuratore Zuccaro: é un'immigrazione che tende a scardinare economicamente il sistema italiano ed europeo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini incontrando i giornalisti a Catania, dopo avere trascorso la notte al Cara di Mineo. "Non c'entrano guerre, diritti umani e disperazione - ha aggiunto Salvini - è semplicemente un'operazione economica e commerciale finanziata da gente come Soros. Per quanto mi riguarda metterei fuorilegge tutte le istituzioni finanziate anche con un solo euro da gente come Soros. Non dovrebbero poter mettere piede in Italia né loro, né le associazioni da gente come lui finanziate".