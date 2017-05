(ANSA) - PALERMO, 2 MAG - "Dopo 70 anni non è pensabile che ci siano ancora fatti sconosciuti, occorre far venire fuori dagli archivi tutte le verità nascoste, come per la strage di Portella della Ginestra, prima strage della Repubblica". Lo ha detto il presidente del Senato, Piero Grasso, rispondendo alle domande di alcuni studenti presenti all'inaugurazione della mostra fotografica dell'Ansa "Falcone e Borsellino, vent'anni dopo" al liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo. "Cercheremo di fare una moral suasion per far emergere tutto quello che è ancora negli archivi e arrivare alla verità", ha aggiunto Grasso.