(ANSA) - SAN GINESIO (MACERATA), 2 MAG - Il Comune di San Ginesio (Macerata) ha ordinato 39 strutture abitative di emergenza (casette), che ospiteranno altrettanti nuclei familiari rimasti senza casa a seguito della serie sismica iniziata lo scorso agosto. Entro ottobre prenderanno vita tre nuovi piccoli nuclei abitativi: 13 Sae saranno costruite in viale del Tramonto, alle porte del centro storico, 7 a Santa Maria in Altocielo e 19 a Pian di Pieca. Delle tre aree, soltanto l'ultima è di proprietà comunale, per le altre due, private, sono stati emessi i decreti di occupazione, in corso di notifica. San Ginesio chiude così un altro importante capitolo per la rinascita del territorio. I lavori per l'urbanizzazione delle aree cominceranno a fine giugno.