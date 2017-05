Tap:ricoverato oncologo in sciopero fame e sete per protesta

(ANSA) - CASARANO (LECCE), 2 MAG - All'indomani della manifestazione agonistico-sportiva nazionale 'Gallipoli Run' dove, sostenuto da numerosi sindaci del salento, aveva ribadito la volontà di andare avanti nello sciopero della fame e della sete per dissenso nei confronti dell'approdo del gasdotto Tap sulla costa di Melendugno (Lecce), questa mattina il responsabile Scientifico Lilt Lecce, l'oncologo Giuseppe Serravezza, è stato ricoverato nell'ospedale di Casarano per l'aggravarsi delle condizioni di salute. Serravezza viene idratato con flebo nel reparto di Cardiologia del nosocomio salentino. Nonostante il ricovero, l'oncologo è deciso a non interrompere il digiuno che si protrae da sei giorni. Il gesto di protesta è indirizzato a chi ancora può rivedere il progetto Tap, quindi il Governo centrale, affinché ascolti le ragioni del dissenso locale e si avvii un confronto.