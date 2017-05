Giovedì 4 maggio, alle 9,30 papa Francesco riceverà in udienza in Vaticano Daw Aung San Suu Kyi, consigliere di Stato e ministro degli Esteri della Repubblica di Birmania, Premio Nobel per la Pace nel 1991. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana. Aung San Suu Kyi è, tra l'altro, cittadina onoraria di Parma.