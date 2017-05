Terremoto: a Castelluccio sono tornati cavalli a stato brado

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 2 MAG - A Castelluccio di Norcia sono tornati i cavalli allo stato brado. Una quarantina di esemplari sono di nuovo liberi di galoppare sul Pian Grande, dopo i mesi invernali trascorsi a valle, nelle campagne alle porte di Norcia. Appartengono alla famiglia Brandimarte che, dopo il terremoto del 30 ottobre scorso, aveva deciso di portarli via da Castelluccio, dato che il borgo non era raggiungibile per le strade rese impraticabili dal sisma. "E' stata un'emozione unica, soprattutto per gli animali che quando sono arrivati a ridosso di Castelluccio si sono messi a correre all'impazzata", racconta Manuela Brandimarte, assessore comunale di Norcia e proprietaria dei cavalli, che ha preso parte, assieme ad altre 6 persone, alla transumanza. "E' stato molto complicato portarli di nuovo a Castelluccio, siamo dovuti passare attraverso monte Ventolosa, in alcuni tratti si rischiava di scivolare, abbiamo impiegato oltre tre ore per raggiungere il Pian Grande", aggiunge l'assessore. A dicembre i cavalli erano stati fatti scendere attraverso la provinciale 477, anche se chiusa al traffico: in quell'occasione partecipò alla transumanza anche l'attrice Natalia Estrada, da sempre appassionata di equitazione.