Migranti: M5s, arriva proposta storica per reati in mare

(ANSA) - ROMA, 2 MAG -"La nostra proposta sarà una pagina storica per la lotta a quei reati che si consumano in mare aperto". Così il 5 Stelle Alfonso Bonafede, primo firmatario della proposta che il M5s si appresta a presentare per dare più poteri alle procure per combattere i reati che si consumano in mare. Una proposta, precisa il capogruppo M5s alla Camera, Roberto Fico, che sarebbe "una stronzata (anche se questo termine non si può usare in conferenza stampa)" definire una manovra di avvicinamento alla Lega. Per Alessandro Di Battista, "dire oggi che per alcuni partiti l'immigrazione clandestina sia diventata una forma di finanziamento pubblico alla politica è dire la verità non è strizzare l'occhio a forze politiche di destra".