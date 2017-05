(ANSA) - ISTANBUL, 2 MAG - "Se l'Ue non aprirà nuovi capitoli dei negoziati di adesione, la Turchia non cercherà più di far parte dell'Ue". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato da Anadolu, parlando ad Ankara ai membri del suo partito Akp. "Se a un mio ministro non viene dato il permesso di volare, se non può andare in Europa dobbiamo trovare una risposta a questa questione", ha detto Erdogan, in riferimento all'autorizzazione negata a marzo dall'Olanda al ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che avrebbe dovuto tenere un comizio in vista del referendum sul presidenzialismo, poi vinto di misura dal 'sì'. "Quello che avete fatto fino a oggi è chiaro", ma adesso "non c'è altra soluzione se non si aprono quei capitoli che non avete aperto fino a oggi. Se li aprite bene, se non li aprite arrivederci", ha concluso Erdogan.