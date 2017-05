Francia: Fillon denuncia settimanale 'Canard enchainé'

(ANSA) - PARIGI, 2 MAG - Francois Fillon, candidato francese della destra eliminato al primo turno delle presidenziali, ha sporto denuncia contro il settimanale satirico 'Le Canard enchainé" che a fine gennaio aveva pubblicato articoli che riguardavano presunti impieghi fittizi della moglie Penelope come assistente parlamentare e di due dei suoi figli. La magistratura ha aperto un'inchiesta. La denuncia è basata sull'articolo L97 del codice elettorale che reprime la propagazione di 'false notizie, voci calunniose o altre manovre fraudolente che abbiano per effetto di sottrarre dei suffragi'. Il settimanale rivela anche che uno dei suoi capiredattori e uno dei giornalisti saranno ascoltati dalla polizia giudiziaria l'11 maggio. Francois Fillon è indagato per abuso d'ufficio e appropriazione indebita, sua moglie per complicità in appropriazione indebita e truffa aggravata.