Mogherini: libertà di stampa sotto attacco crescente

(ANSA) - BRUXELLES, 2 MAG - "Celebriamo la giornata mondiale della libertà di stampa in un contesto difficile per il giornalismo. La libertà di espressione e la libertà della stampa sono sotto attacchi crescenti nel mondo". E' quanto afferma l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini in occasione della ricorrenza, domani 3 maggio. "L'Ue - afferma - condanna l'incremento di minacce e violazioni contro i giornalisti e i professionisti dei media sia offline sia nel cyberspazio". "Le linee guida sulla libertà d'espressione adottate nel 2014 - prosegue - riaffermano la determinazione dell'Ue di promuovere la libertà di opinione e di espressione come diritti da esercitare da tutti ovunque".