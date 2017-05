Usa: pigiama party, ultima notte Malia e Sasha a Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 2 MAG - Una notte a base di pizza, alette di pollo e pigiama party. Sono le ultime ore alla Casa Bianca di Malia e Sasha Obama. Lo ha rivelato la stessa Michelle Obama durante una conferenza a Orlando in Florida, al suo primo intervento pubblico dopo aver lasciato il suo incarico di First Lady. Michelle ha detto che ha lasciato fare alle sue figlie ciò volevano per rendere meno traumatico l'addio alla Casa Bianca dopo otto anni. "Malia e Sasha - ha detto - sono cresciute alla Casa Bianca e lasciare quel posto che hanno chiamato casa per otto anni e' stato difficile. Mentre noi davamo il benvenuto alla nuova famiglia le nostre figlie erano in lacrime a dire addio alle persone". L'ex First Lady ha confessato anche che ha cercato di trattenere il più possibile le lacrime il giorno dell'inaugurazione perché non voleva si pensasse che fosse contrariata per il nuovo presidente".