(ANSA) - ISLAMABAD, 3 MAG - Quattro militanti del gruppo talebano Tehrek-e-Taliban Pakistan (TTP), condannati a morte da speciali tribunali militari, sono stati impiccati oggi In un comunicato, in cui non si precisa il luogo dell'impiccagione, l'Ufficio stampa dell'esercito (Ispr) ha precisato che i militanti erano stati coinvolti in diverse attività terroristiche, tra cui "uccisione di civili innocenti e attacchi alle forze di sicurezza". Nel dicembre 2014 il Pakistan ha posto fine ad una moratoria sulle esecuzioni delle condanne a morte e da allora 428 persone sono state impiccate.