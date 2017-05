Cinghiali avvistati in pieno centro a Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 MAG - I cinghiali sbarcano nel centro di Genova e se ne vanno a spasso in cerca di cibo in via XX Settembre, la strada principale della città. Fra ieri sera e le prime ore di stamane un cinghiale, probabilmente sempre lo stesso, è stato segnalato prima sul ponte Monumentale, quindi in largo XII Ottobre e anche in via XX Settembre, forse per la prima volta nella storia recente per alcuni minuti attraversata da un animale selvatico in libertà. Le segnalazioni sono giunte alle centrali operative dei vigili urbani: una volta giunti sul posto gli agenti non hanno trovato tracce del cinghiale, ma le segnalazioni sono ritenute attendibili perché numerose e provenienti da cittadini diversi. Fra ieri e la scorsa notte altri cinghiali sono stati avvistati anche sulle alture dei quartieri a cornice della città: da Oregina (via Bologna), a Marassi (in via Fereggiano) e San Fruttuoso, dove sono spuntati in via Donghi.