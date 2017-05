(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Un bambina di 16 mesi è morta dopo essere rimasta coinvolta in un schianto frontale tra due auto accaduto nella tarda serata di ieri a Cantù (Como). La piccola Aurora era a bordo di una macchina con i genitori e i carabinieri stanno verificando se fosse legata al seggiolino, come prescrive la legge, e se avesse assunto alcol o droga il conducente dell'auto, un 34enne, che si è scontrata con la loro. In ospedale, a San Fermo della Battaglia, nel Comasco, anche il padre e la madre della bambina che hanno rispettivamente 28 e 26 anni. Lui ha riportato la frattura ad un ginocchio, lei contusioni multiple.