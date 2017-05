(ANSA) - BRUXELLES, 3 MAG - Il conto che l'Unione europea presenterà alla Gran Bretagna per la Brexit potrebbe salire fino a 100 miliardi di euro secondo un'analisi del Financial Times che tiene in considerazione le richieste avanzate dagli Stati membri dell'Ue, in particolare Francia e Germania. La stima è nettamente più alta rispetto a quella circolata finora di 60 miliardi di euro e riflette quello che il quotidiano finanziario descrive come "un indurimento" nella posizione negoziale.