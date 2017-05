Fingeva vaccini ai bimbi, oltre 20mila dosi dubbie

Sono oltre 20 mila le vaccinazioni "dubbie» eseguite a Codroipo (Udine) nei giorni in cui l'assistente trevigiana sospettata era in servizio. Di queste - riferiscono i vertici della 'task forcè regionale per i vaccini - 7.500 sono quelle per Esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, emofilo B, epatite B); 4 mila Mnrv (morbillo, parotite, rosolia, varicella); 2 mila per pneumococco; 4.700 per Tbe (encefalite da zecche) e 350 per Hpv (papilloma virus). Saranno ripetute tutte per il principio di massima precauzione.

Una serie di nuovi esami, con valore legale, saranno eseguiti sui soggetti che potrebbero aver ricevuto una 'fintà dose di vaccini in Friuli.

La necessità è stata manifestata dalla magistratura, secondo quanto ha reso noto oggi a Udine la 'task forcè interaziendale, che ha informato la Procura di Udine già dei primi esiti delle analisi.

Si sta pertanto definendo un nuovo piano di controlli, che verrà disposto dalla Magistratura.

«Naturalmente, a quanto ci hanno riferito i magistrati - ha riferito l’Aas3 - gli esami verranno effettuati solo con il consenso dei genitori. Confidiamo tuttavia in una ampia collaborazione da parte di tutti, perchè anche l’aspetto legale sia definito in modo completo».