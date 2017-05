Violenta e perseguita ex compagna, arrestato

(ANSA) - MASSAFRA (TARANTO), 3 MAG - Un 51enne di Massafra è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari Roberto Olivieri del Castillo, per atti persecutori, violenza sessuale e tentata estorsione nei confronti dell'ex compagna. Nel 2012 la donna decise di porre fine alla loro relazione sentimentale, ma il 51enne reagì con l'invio di continui messaggi, pedinamenti e appostamenti per fotografare la vittima, scritte sui muri, condotte dirette a costringere la donna, nonostante il suo diniego, ad avere rapporti sessuali, alcuni dei quali anche video-ripresi. La vittima aveva denunciato tutto. Il Gip di Bari, che già nel marzo scorso era intervenuto emettendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti dell'uomo in cui si prescriveva tra l'altro il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, ha emesso un'ordinanza di aggravamento della misura per le ripetute condotte persecutorie dell'indagato.