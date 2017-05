Amb.Grecia all'ANSA, fiducia nell'Europa

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - In Grecia "c'è ancora fiducia nell'Europa. Meno ampia di quella di qualche anno fa ma la maggioranza dei cittadini continua a credere nell'Ue perché ha capito che non c'é alternativa". Lo sottolinea Themistoklis Demiris, l'ambasciatore greco a Roma, nel corso di un Forum all'ANSA. "Sono tutti pronti a sottolineare gli errori ma questo non si è trasformato in un'onda di spinta ad uscire dall'Europa. Spero che dopo l'accordo questa fiducia rimarrà ancora più forte. C'è un sentimento generale in Grecia sul fatto che l'Europa non ha voluto capire tutte le dimensioni del problema e non tutta la leadership ha dimostrato quella sensibilità che i greci si aspettavano. Questa Europa non ha avuto il coraggio di dire 'no' a politiche che sin dall'inizio si capiva non potessero risolvere i problemi greci ma - ha ribadito l'ambasciatore - il popolo ha capito che i valori e le garanzie per un livello di vita prospera o sicura vengono dall'Europa".