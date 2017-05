(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Oggi il New York Times ha pubblicato un articolo in cui afferma che 'In Italia il movimento Cinque Stelle (M5S) guidato da Beppe Grillo ha portato avanti una campagna attiva su una piattaforma anti vaccini ripetendo i falsi legami tra vaccinazioni e autismo'. A sostegno di questa balla non c'è nulla, neppure un link, un riferimento, una dichiarazione. Nulla. Non c'è perché è una balla". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, accusando il Nyt di "fake news". Dice ancora Grillo: "Non esiste nessuna campagna del MoVimento 5 Stelle contro i vaccini, né una piattaforma Anti vaccini, né sono mai stati ripetuti falsi legami tra vaccinazioni e autismo. Bisogna rendere subito obbligatorio un vaccino contro le cazzate dei giornalisti".