(ANSA) - TERNI, 3 MAG - "Vogliamo Terni libera, onesta ed efficiente. Vogliamo l'Umbria e l'Italia libera. Non vogliamo più incrostazioni tra il Pd e le cooperative. Speriamo si voti il prima possibile, a Terni come in tutta Italia": così il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di un'iniziativa nella città umbra. "Sono orgoglioso che le Lega sia stata la prima a denunciare corruzione, voto di scambio e assunzioni clientelari" ha sottolineato ancora il leader leghista. (ANSA).