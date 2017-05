(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 MAG - "L'Egitto, per noi, è stato segno di speranza, di rifugio, di aiuto. Quando quella parte del mondo era affamata, Giacobbe, con i suoi figli, se n'è andato là; poi, quando Gesù è stato perseguitato, è andato là. Per questo, raccontarvi questo viaggio significa percorrere il cammino della speranza: per noi l'Egitto è quel segno di speranza sia per la storia sia per l'oggi, di questa fraternità che ho voluto raccontarvi". Lo ha rimarcato il Papa in udienza generale, nella quale ha parlato ai fedeli del viaggio al Cairo del 28 e 29 aprile.