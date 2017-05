G7: priore San Nicola, da Bari messaggio per capi economici

(ANSA)- BARI, 3 MAG -"Un messaggio ai capi economici della terra affinché seguano l'esempio di San Nicola" sarà fatto dal rettore della Basilica barese, il priore Ciro Capotosto, in occasione della visita dei ministri del G7. Lo ha annunciato il priore in occasione della conferenza stampa di presentazione della sagra di San Nicola che si tiene nel 930esimo anniversario della traslazione delle reliquie, in programma a Bari dal 7 al 9 maggio.L'evento religioso precede il G7 Economico che porterà a Bari i ministri delle Finanze dall'11 al 13 maggio.Per questo, a ridosso delle celebrazioni per il santo di Mira, padre Capotosto ha annunciato che approfitterà della loro presenza per dare "un messaggio rivolto ai popoli ricchi, perché si lascino trasportare dall'esempio di San Nicola". Per la prima volta in 930 anni- ha inoltre ricordato - ci sarà quest'anno (dal 21 maggio al 28 luglio) "la traslazione di una reliquia in terra russa. Un evento unico e straordinario che segna una nuova pagina nella storia dei rapporti tra Bari e Mosca".