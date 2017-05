(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Basta menzogne, basta con questa squallida campagna denigratoria di Matteo Renzi: il M5S non ha mai fatto campagne contro i vaccini e non c'è nessuna piattaforma no vax, come oggi scrive il Nyt". Così i deputati M5S in commissione Affari Sociali e i senatori in commissione Igiene e Sanità. "La nostra posizione - continuano - è chiara da sempre: i vaccini sono essenziali, riteniamo sia dovere e responsabilità di medici e istituzioni fare in modo che ci sia il più alto numero possibile di vaccinazioni.