Fisco: Portas, anche giganti web pagheranno sempre più

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Grazie agli organismi che lottano contro l'evasione fiscale, tutti in Italia sono obbligati a pagare le tasse, questo vale per Google come per Amazon". Lo afferma il presidente della Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria Giacomo Portas, eletto alla Camera nel PD. "I risultati ci sono e continueranno ad arrivare anche nei prossimi mesi, grazie ai tanti strumenti che abbiamo messo in campo", conclude Portas.