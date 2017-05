Migranti: Zuccaro, tra il personale Ong non tutti filantropi

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Tra il personale delle Ong vi sono figure "non proprio collimabili con quelle dei filantropi". Lo ha detto il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro nel corso dell'audizione in Commissione Difesa del Senato ribadendo che sarebbe "molto utile individuare le fonti di finanziamento delle Ong di più recente nascita". "Il fine di solidarietà è tra i più nobili tra quelli perseguiti dall'uomo - ha aggiunto - e tanto più è vasta tanto più è nobile. Ma in questo caso vi sono interessi in gioco non solo di chi viene salvato". Zuccaro ha quindi confermato "che siamo in una fase in cui non riusciamo più a svolgere l'attività investigativa. c'è uno scacco: non riusciamo a intercettare i facilitatori, ad intercettare i satellitari e ad avere gli elementi probatori necessari".