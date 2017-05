Siria, 'bambini sgozzati in un attacco dell'Isis al confine'

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 MAG - Sono in gran parte donne e bambini, alcuni dei quali sgozzati, le vittime dell'attacco compiuto nella notte tra lunedì e martedì dall'Isis contro un campo di profughi siriani e iracheni nei pressi della frontiera dei due Paesi. Lo riferisce all'ANSA Luca Magno, responsabile del progetto sanitario di Un Ponte Per (Upp), un'organizzazione non governativa italiana che opera nell'area dell'attacco.