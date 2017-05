(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "A distanza di due anni continuano a dare alle mie parole sulla mammografia un significato che non hanno mai avuto. Non penso che la mammografia non sia utile o necessaria. Penso l'esatto contrario, cioè che sia utilissima. E già all'epoca spiegai che ce l'avevo invece con la cattiva informazione che fa credere che facendo questo esame non venga il tumore. E che le donne si debbano informare perché a volte ci sono dei falsi negativi o dei falsi positivi che possano allarmare inutilmente". Lo afferma in una nota Beppe Grillo.