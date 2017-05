(ANSA) - MILANO, 3 MAG - L'ex ad del Milan Adriano Galliani, secondo la Procura di Milano, avrebbe fatto parte col presidente del Genoa Enrico Preziosi e altre persone di "un'associazione a delinquere in grado di interporsi fin dal 2009 tra il mercato e le squadre di calcio, cui spettano" i profitti della "commercializzazione" dei diritti tv in Italia e all'estero,"per appropriarsi illecitamente e clandestinamente di una fetta consistente di questi". Emerge dalla richiesta d'arresto per 2 ex manager di Infront, respinta dal gip.