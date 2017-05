(ANSA) - MILANO, 3 MAG - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per 44 giovani antagonisti e anarchici, indagati per devastazione e altri reati in relazione alla guerriglia urbana durante la manifestazione 'No Expo' del primo maggio 2015, quando si apriva l'Esposizione Universale. Contestualmente i pm Alberto Nobili e Piero Basilone hanno chiesto il processo per quattro anarchici greci e un italiano latitante. Si chiude così l'indagine sugli scontri avvenuti nel capoluogo lombardo che ha portato finora anche a 4 condanne.