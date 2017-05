Pd: Serracchiani vede Pisapia, può nascere proposta governo

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "A Trieste incontro Giuliano Pisapia, uomo politico capace di unire la sinistra. Dal dialogo con Campo Progressista può nascere una proposta di governo". Lo scrive su Twitter Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia ed ex vicesegretario del Pd. Serracchiani pubblica una foto in cui la si vede parlare con l'ex sindaco di Milano. "Mi sembra che l'attuale giunta regionale e l'attuale presidente, Debora Serracchiani, abbiano lavorato bene, dando molto su vari temi di innovazione". Lo ha detto Giuliano Pisapia, a margine dell'incontro tenutosi oggi a Trieste per la presentazione di Campo progressista. "È la conferma - ha continuato l'ex sindaco di Milano - che il centrosinistra unito riesce a governare, a governare bene e con pieno rispetto della legalità, guardando in basso ma anche volando alto".