Gb: Buckingham Palace convoca personale d'urgenza

(ANSA-AP) - LONDRA, 4 MAG - Un funzionario di Buckingham Palace ha detto alla Associated Press che "non c'è motivo di preoccupazione" legato alla convocazione di tutto il personale di Casa Reale alla residenza londinese della Regina, anticipato dal Daily Mail. Il giornale aveva scritto che Buckingham Palace ha convocato per questa mattina una "riunione d'emergenza" di tutto il personale della famiglia reale sparso nelle varie residenze del Paese: l'iniziativa, definita da varie fonti "molto insolita", potrebbe secondo le fonti del tabloid riguardare un annuncio imminente sulla regina stessa o sul suo consorte, il principe Filippo Duca di Edimburgo.