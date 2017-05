Australia: gruppo giornali Fairfax, esubero 125 giornalisti

(ANSA) - SYDNEY, 4 MAG - In una protesta senza precedenti in Australia, sono entrati in sciopero per un'intera settimana i giornalisti del gruppo editoriale Fairfax - che pubblica il Sydney Morning Herald, The Age a Melbourne e l'Australian Financial Review - dopo l'annuncio di un piano di esubero di 125 giornalisti, un quarto di tutte le redazioni. Lo sciopero compromette la copertura del cruciale bilancio federale di previsione martedì prossimo, ma la direzione della Fairfax ha assicurato che le tre testate saranno pubblicate regolarmente nei prossimi giorni, e che i siti web continueranno a operare. Dopo riunioni sindacali a Sydney, Melbourne e Canberra, i giornalisti hanno deciso lo sciopero "per mandare un messaggio alla direzione, che avrebbe dovuto negoziare seriamente prima di implementare tagli così significativi". Secondo il capo redattore delle pagine politiche dell'Herald, Sean Nicholls, i tagli sono "una minaccia esistenziale senza precedenti" ai tre quotidiani.