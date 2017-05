Francia: Le Pen-Macron, in 15,1 milioni davanti alla tv

(ANSA) - PARIGI, 4 MAG - Più che un dibattito un incontro di "pugilato", con invettive, insulti e colpi bassi: all'indomani del confronto televisivo tra i due candidati all'Eliseo, Marine Le Pen e Emmanuel Macron - a cui hanno assistito 15,1 milioni di spettatori (per il confronto tra Hollande e Sarkozy nel 2012 gli spettatori erano stati 17,8 milioni) - la stampa francese è praticamente unanime nell'evidenziare la violenza della prova. "Macron-Le Pen: un dibattito brutale che lascerà delle tracce", scrive la Matinale du Monde. Per Le Figaro, in genere non tenero con il candidato di En Marche!, "Macron regge allo shock e si impone dinanzi a Le Pen". Per Libération si è trattato di un "dibattito impossibile: aggressioni e invettive demagogiche, la candidata di estrema destra ha appesantito il confronto, spesso costringendo l'avversario, più preciso di lei, alla difensiva". Con il 63% delle preferenze, Macron è stato ritenuto da un sondaggio di BFM-TV come il "più convincente" nella prova tv, contro il 34% di Le Pen.