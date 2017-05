Arresti Terni: in corso interrogatori davanti al Gip

(ANSA) - TERNI, 4 MAG - Sono in corso da stamani davanti al gip del tribunale di Terni, Federico Bona Galvagno, gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta 'Spada' sulle presunte irregolarità negli appalti affidati dal Comune. Il primo ad arrivare, poco prima delle 9,30, accompagnato dal suo avvocato, Attilio Biancifiori, è stato il sindaco, Leopoldo Di Girolamo, da martedì scorso ai domiciliari con l'accusa di concorso in turbata libertà degli incanti e in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Di Girolamo, in base a quanto riferito ieri dal suo legale, dovrebbe rispondere alle domande del giudice. Previsti anche gli interrogatori dell'assessore Stefano Bucari, anche lui ai domiciliari con le stesse accuse, e due rappresentanti delle cooperative Actl e Alis, Sandro Corsi e Carlo Andreucci, per i quali il gip ha disposto due misure interdittive.