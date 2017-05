Papa: riforma media S. Sede, con 'violenza' buona

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 MAG - "Questo Dicastero, che compirà due anni il prossimo 27 giugno, due candele, eh, si presenta si presenta in piena riforma, e non dobbiamo avere paura di questa parola, riforma, no, riforma non è imbiancare un po' le cose, riforma è dare nuova forma alle cose, organizzarle in altro modo, si deve fare con intelligenza, con mitezza, ma anche anche c'è un po' permettetemi la parola un po' di violenza, ma violenza buona, riformare le cose". Lo ha detto il Papa, a braccio, alla Segreteria per la comunicazione, ricevuta in udienza in occasione della sua prima assemblea plenaria. La Segreteria è stata istituita il 27 giugno 2017.