Terremoto: prime demolizioni a Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 MAG - Prime demolizioni a Castelluccio. Il Comune di Norcia ha emesso una serie di ordinanze per l'abbattimento di alcuni edifici irreparabilmente danneggiati dal terremoto dell'ottobre scorso, finalizzate al ripristino della viabilità all'interno del borgo e a "fronteggiare l'emergenza" in senso più ampio. "Le demolizioni - si legge nella documentazione licenziata dall'amministrazione comunale - si rendono necessarie "al fine di garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente". I proprietari hanno 60 giorni di tempo per presentare un eventuale ricorso avverso all''ordinanza se si rivolgono al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, oppure 120 giorni se scelgono di chiamare in causa il Presidente della Repubblica. Oltre all'abbattimento degli immobili, inizierà la rimozione delle macerie. Quando queste due fasi saranno completate potrà essere avviata la ricostruzione del borgo.