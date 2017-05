Gentiloni, ok protocollo call center, tutela lavoro

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Abbiamo gettato un'ancora di protezione sociale in un settore delicato. Per il governo questo è un valore da rivendicare: chi si batte per la società aperta non è insensibile alla tutela del lavoro". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo alla firma del protocollo d'intesa sui call center e sottolineando come si tratti di un impegno tra i "più rimarchevoli e significativi che possiamo rivendicare in Italia".