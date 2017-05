Migranti: Frontex, mai accusato ong di collusione

(ANSA) - BRUXELLES, 4 MAG - "Frontex non ha mai accusato le organizzazioni non governative di collusione" con i trafficanti. Così la portavoce di Frontex Izabella Cooper. "La nostra agenzia non ha il mandato per condurre inchieste. Queste possono essere portate avanti solo dagli organismi giudiziari dei singoli Stati", afferma la portavoce, spiegando che il ruolo dell'agenzia è quello di "offrire assistenza tecnica ai Paesi" con i mezzi a disposizione, e "raccogliere informazioni sui trafficanti di esseri umani".