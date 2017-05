Gentiloni, ogni energia contro trafficanti di esseri umani

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "L'Italia, le istituzioni, la magistratura, le forze di sicurezza non risparmieranno alcuna energia per togliere ai trafficanti di esseri umani il monopolio dei flussi irregolari". Così il premier Paolo Gentiloni alla Conferenza internazionale dei parlamentari "Le sfide di un mondo in movimento: uguaglianza di genere, agency delle donne e sviluppo sostenibile", a Montecitorio, nell'ambito del calendario della presidenza italiana G7. "Ogni giorno si salvano vite umane e un paese come il nostro non può che esserne fiero", ha aggiunto Gentiloni che ha ringraziato le forze dell'ordine per il loro impegno.