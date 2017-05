Le Pen, dibattito violento?'Ho fatto cadere maschera Macron'

(ANSA) - PARIGI, 4 MAG - Dibattito violento? "Ho soprattutto deciso di far cadere la maschera per mostrare il vero volto di Emmanuel Macron": questo il commento di Marine Le Pen, rispondendo a una domanda di Bfm-Tv, dopo il confronto televisivo di ieri sera con lo sfidante di En Marche in vista delle elezioni presidenziali di domenica. "Il dibattito - ha continuato - è stato severo, ma era necessario che fosse cosi'. Per la "prima volta c'erano due candidati in disaccordo su tutto".