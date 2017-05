Usa: Trump in Vaticano e in Israele a maggio

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - Il presidente americano Donald Trump visitera' Israele, il Vaticano e l'Arabia Saudita nel corso del suo primo viaggio all'estero in cui sara' a Bruxelles per il vertice della Nato e a Taormina per il G7. Lo riporta Politico citando alcune fonti, ricordando che il viaggio si terra' verso la fine di maggio.