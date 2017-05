Terremoto: Sagra del Pesce di Camogli per Arquata del Tronto

(ANSA) - CAMOGLI (GENOVA), 4 MAG - La Sagra del Pesce di Camogli diventa solidale. I circa 30 quintali di pesce azzurro che domenica 14 maggio verranno fritti nel maxi padellone contribuiranno a raccogliere fondi per la realizzazione di un Centro Civico nel comune terremotato di Arquata del Tronto. La Città di Camogli e la Pro Loco, attraverso la Sagra del Pesce, hanno deciso di sostenere il progetto: "Levante per Arquata del Tronto". Con un piccolo contributo di 6 euro si potrà avere la vaschetta di pesce fritto e verrà anche consegnato un piattino ricordo in ceramica con impressa la grafica del Manifesto della Sagra del Pesce 2017, quest'anno realizzato dal genovese Francesco Guerrazzi. Nata nel 1952 per volontà di una ventina di pescatori locali, la Sagra del Pesce di Camogli è diventata una delle attrazioni della Liguria. Per l'occasione istituite corse speciali dei traghetti da Genova e per Genova.