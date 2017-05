Russia: legale, Navalni non potrà andare all'estero

(ANSA) - MOSCA, 4 MAG - Difficilmente l'oppositore Alexiei Navalni potrà uscire dalla Russia per curare l'ustione chimica all'occhio destro procuratagli in un'aggressione con dell'antisettico verde: lo sostiene Vadim Kobzev, legale del blogger anti-Putin. Secondo l'avvocato, "il capo dell' ispettorato penitenziario ha chiamato" e ha sottolineato che Navalni "non deve neanche permettersi di pensare di viaggiare all'estero" e ha chiesto "vivamente che fosse riferito a Navalni che ai condannati non è consentito lasciare il Paese".