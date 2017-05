Trump vede Turnbull,'fu ottima telefonata,resto fake news'

NEW YORK - ''Abbiamo avuto un'ottima conversazione telefonica. Tutto il resto sono fake news'': cosi' Donald Trump incontrando il premier australiano Malcolm Turnbull ha commentato la famosa telefonata di fine gennaio in cui avrebbe improvvisamente attaccato il telefono al leader alleato, dopo una discussione sull'accordo sui rifugiati tra Usa e Australia. I due leader si sono ritrovati a New York sulla portaerei-museo Intrepid.